Μπέσεντ: Ο Τραμπ θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα «στις επόμενες ημέρες»

Newsroom
Ταϊβάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Κίνα, θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα «στις επόμενες ημέρες», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν θα ήταν σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας αν δεν είχε τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν», είπε ο Μπέσεντ, ο οποίος συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην επίσκεψή του στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τα ζητήματα και τις ευαισθησίες» επί του θέματος, «όποιος λέει το αντίθετο δεν καταλαβαίνει το στυλ διαπραγμάτευσης του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», τόνισε ο Σι στον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

