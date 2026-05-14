Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας ανακοίνωσε ο Γουές Στρίτινγκ, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X.

Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Γουές Στρίτινγκ, αναφέροντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα ηγηθείτε του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες εκλογές και ότι οι βουλευτές του κόμματος και τα εργατικά συνδικάτα επιθυμούν να διεξαχθεί συζήτηση για το τί θα ακολουθήσει», σημειώνει στην επιστολή παραίτησής του όπως φαίνεται στην ανάρτηση στο X.

«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του.