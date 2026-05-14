ΔΟΑΕ: Μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας drones κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας

Newsroom
Περισσότερα από 160 drones έχουν καταγραφεί να πετούν στις 13-14 Μαΐου σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται οι πυρηνικοί σταθμοί Τσερνόμπιλ και Ρίβνε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ ΙΑΕΑ)) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ενημερωθεί αυτήν την εβδομάδα για μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε εγκαταστάσεις πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας, με περισσότερα από 160 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να έχουν καταγραφεί να πετούν στις 13-14 Μαΐου σε περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται οι πυρηνικοί σταθμοί Τσερνόμπιλ και Ρίβνε.

Οι ομάδες του ΔΟΑΕ δεν αναφέρουν καμία άμεση επίδραση στην πυρηνική ασφάλεια σε αυτές τις εγκαταστάσεις, αναφέρει ο οργανισμός στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

