ΗΠΑ: Ξεκίνησε ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου - Ισραήλ με στόχο την εδραίωση της εκεχειρίας

Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα στην Ουάσιγκτον έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την προσέγγισή τους, λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου.

Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών, που θα διαρκέσουν δύο ημέρες, ξεκίνησε στις 9, τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφερε ένας διπλωμάτης που έχει γνώση του θέματος.

Το Ισραήλ πάντως συνεχίζει τα πλήγματα, από τα οποία έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι στον Λίβανο. Ο στρατός ανακοίνωσε το πρωί νέους βομβαρδισμούς με στόχο τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, αφού προηγουμένως διέταξε την εκκένωση οκτώ χωριών στον νότιο Λίβανο.

Το λιβανέζικο Εθνικό Πρακτορείο Ενημέρωσης (ΑΝΙ) ανέφερε ότι βομβαρδίστηκαν περιοχές στον νότο, μία ημέρα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Στο βόρειο Ισραήλ, από επίθεση της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τραυματίστηκαν πολλοί άμαχοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στον προηγούμενο γύρο των διαπραγματεύσεων, στις 23 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, για τρεις εβδομάδες, και εξέφρασε την ελπίδα για μια «ιστορική προσέγγιση» των δύο χωρών. Είχε προαναγγείλει επίσης ότι θα δεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Ωστόσο η συνάντηση αυτή δεν έγινε αφού ο Λιβανέζος πρόεδρος ζητά προηγουμένως να υπάρξει μια συμφωνία για θέματα ασφαλείας και να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί μέχρι την Κυριακή, 17 Μαΐου. Το Ισραήλ επιφυλάσσεται πάντως του δικαιώματός του να συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ. «Όποιος απειλεί το κράτος του Ισραήλ θα πεθάνει από δικό του λάθος», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στις δικές του, έμμεσες επαφές με την Ουάσιγκτον, το Ιράν απαιτεί επίσης κάθε συμφωνία εκεχειρίας να συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, δηλαδή να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις στη Χεζμπολάχ.

Στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα, ο Λίβανος επιδιώκει να πετύχει «την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Η προτεραιότητα είναι να βάλουμε τέλος στους νεκρούς και τις καταστροφές».

Από την έναρξη του πολέμου, στις 2 Μαρτίου, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι στον Λίβανο και από αυτούς τουλάχιστον 200 ήταν παιδιά, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Το Ισραήλ βάζει στο στόχαστρο κυρίως τα νότια προάστια της Βηρυτού –προπύργιο της Χεζμπολάχ– και τον νότο της χώρας, όπου έχει καταλάβει μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων.

Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον τρίτο γύρο δεν συμμετέχουν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Η ομάδα των Αμερικανών μεσολαβητών περιλαμβάνει τους πρέσβεις των ΗΠΑ στο Ισραήλ και τον Λίβανο, Μάικ Χάκαμπι και Μισέλ Ίσα. Ο Λίβανος εκπροσωπείται από τον Σιμόν Καράμ, έναν 76χρονο δικηγόρο και διπλωμάτη, ένθερμο υποστηρικτή της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του. Το Ισραήλ από τον πρέσβη Γεσιέλ Λέιτερ, 67 ετών, στενό σύμμαχο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ