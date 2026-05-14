Τουρκία: Απέπλευσε για τη Γάζα ο τρίτος κατά σειρά στολίσκος Global Sumud

Newsroom
Ένας νέος «στολίσκος για τη Γάζα», που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, απέπλευσε σήμερα το μεσημέρι από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας, ανακοίνωσαν οι οργανωτές του.

Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται για να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο προηγούμενος στολίσκος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου και οι 175 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοιάρια συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα.

«Περίπου 50 σκάφη αναχώρησαν από τη Μαρμαρίδα πριν από περίπου μία ώρα, είπε ένας από τους συντονιστές του στολίσκου Global Sumud (GSF), ο Γκορκέμ Ντουρού. «Κατευθύνονται προς τη Γάζα», πρόσθεσε.

Στον στολίσκο θα ενωθούν, σε διεθνή ύδατα, άλλα «τέσσερα ή πέντε πλοιάρια του Συνασπισμού του Στολίσκου Ελευθερίας», διευκρίνισε.

Οι οργανωτές υποσχέθηκαν ότι θα ενημερώνουν τακτικά για τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους, μόλις ο στολίσκος διευρυνθεί και αναδιοργανωθεί.

Το φθινόπωρο του 2025, το πρώτο ταξίδι του Στολίσκου Γκλόμπαλ Σουμούντ (που σημαίνει «ανθεκτικότητα» στα αραβικά) με προορισμό τη Γάζα έστρεψε επάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου. Αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών και οι ακτιβιστές του μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ισραήλ και κατόπιν απελάθηκαν.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο θύλακας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία έχει επιβάλει αποκλεισμό από το 2007. Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι περιορισμένη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

