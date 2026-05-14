Wall Street: Το ράλι της Cisco ωθεί τον Dow ξανά πάνω από τις 50.000 μονάδες

Τελευταία ενημέρωση: 18:59

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, με την αγορά να έχει στρέψει το βλέμμα στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και τις θετικές ειδήσεις που προκύπτουν από αυτή, ενώ την ίδια ώρα ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να δίνει «τροφή» για επενδυτικό ενδιαφέρον, με την Cisco να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,92% στις 50.147,90 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,93% στις 7.513 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 1,04% στις 26.678 μονάδες, με τους δύο τελευταίους δείκτες να διευρύνουν τα ρεκόρ που κατέγραψαν στη χθεσινή συνεδρίαση.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Cisco «εκτοξεύεται» 15%, στον απόηχο της ανακοίνωσης περικοπών σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας για να εξασφαλιστούν επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα αύξησε την πρόβλεψη εσόδων λόγω της ισχυρής ζήτησης για hyperscalers, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στο «AI boom». Οι περικοπές θέσεων εργασίας, που έχουν προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% του εργατικού δυναμικού της.

H μετοχή της Nvidia σημειώνει και αυτή ισχυρά κέρδη, της τάξης του 4%, μετά την ανακοίνωση του Reuters ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν το τσιπ H200 του τεχνολογικού κολοσσού, αν και δεν έχουν γίνει ακόμη παραδόσεις.

Η Cisco και η Nvidia, καθώς και η Amazon, έχουν υποστηρίξει τον Dow Jones το τελευταίο διάστημα. Η μετοχή των Cisco και Amazon έχουν ενισχυθεί 30% τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η Nvidia έχει κερδίσει 25%.

H Wall Street παίρνει ώθηση και από την θετική «αύρα» που αφήνει στους επενδυτές, η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Σι, με τις δύο υπερδυνάμεις να συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να διατηρήσουν ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας, σε μία προσπάθεια να επιλύσουν τα θέματα για τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση, από την πνευματική ιδιοκτησία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την τεχνολογία και το εμπόριο.

Το Ιράν ήταν ένα σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στα μάκρο στοιχεία της ημέρας, μέτρια αύξηση σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 12.000 σε 211.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαΐου, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 205.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Επίσης, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με αυτή να προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα. Τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο διαμορφώθηκαν στο 0,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, με την άνοδο να πιάνει την εκτίμηση της Wall Street.