Ρωσία: «Η Ευρώπη δεν είναι κατάλληλη να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία»

Ρωσία: «Η Ευρώπη δεν είναι κατάλληλη να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία»
Ο Πεσκόφ επανέλαβε την θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επι του παρόντος στην σύγκρουση, στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισης της, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA , επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μεσολαβούσαν μεταξύ των δύο χωρών, έχουν επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

