Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια «ανάσα» από τις 2.300 ο Γενικός Δείκτης, με τραπεζικό άλμα

Αν και με χαμηλό τζίρο, η ανοδική τάση υπήρξε εμφανής την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μια «ανάσα» από το υψηλό ημέρας των 2.300 μονάδων.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το αγοραστικό ενδιαφέρον στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισαν ωστόσο για τα υψηλά ποσοστιαία κέρδη τους και μη τραπεζικά blue chips, όπως οι Viohalco και ElvalHalcor.

Σε μια μακροοικονομικά «ήσυχη» ημέρα για την Ευρώπη, το ενδιαφέρον στράφηκε στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά τα στοιχεία που έδειξαν άνοδο του πληθωρισμού σε υψηλά τριετίας.

Οι τιμές του Brent κινήθηκαν προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια προς τα 105 δολάρια, ενώ το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παραμένει και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.

Όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα δεν θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι δεν διεξάγονται σχετικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών ή ότι οι αγορές έπαψαν να ανησυχούν για το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Στην Ευρώπη, όπου για τους Καθολικούς εορτάζεται η Ημέρα της Αναλήψεως, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Πέραν αυτού, οι επενδυτές αναμένουν να αξιολογήσουν τις εξελίξεις από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και από το μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, αποφεύγοντας προς το παρόν επιθετικές κινήσεις. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, με άνοδο άνω του 1% στη Φρανκφούρτη, κέρδη της τάξης του 0,7% στο Παρίσι και οριακά θετικό πρόσημο (+0,05%) στο Λονδίνο.

Εντός συνόρων, απουσία άλλων καταλυτών, το ενδιαφέρον εστιάζει στα εταιρικά αποτελέσματα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, από τις διοικήσεις των ΔΑΑ, Fourlis, Aegean, Alpha Trust Andromeda, ElvalHalcor, Quest και Ideal.

Σε μία ακόμα θετική για τον τραπεζικό κλάδο ανάλυση, η Wood αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους από 20% (Τρ. Κύπρου) έως και 60% περίπου (Eurobank), βλέποντας περιθώρια ανόδου από 16% έως 24%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.298,84 μονάδες με κέρδη 1,39%, κινούμενος ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Έντονα ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 2,77% στις 2.629,15 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε αρνητικό έδαφος την Τρ. Κύπρου (-1,69%). Στη σύνθεση του ΔΤΡ σε θετικό έδαφος ξεχώρισε το άλμα 5,48% της Eurobank στα 3,90 ευρώ καθώς και τα κέρδη 4% για την Alpha Bank στα 3,71 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ ακολούθησαν ενισχυμένες 2,71% και 1,67% αντίστοιχα, ενώ ενισχυμένη έκλεισε και η Optima στα 10 ευρώ με άνοδο 1,21%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 73 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 47 σε αρνητικό και 29 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 188,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,73 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισαν τα κέρδη 6,2% των Viohalco και ElvalHalcor. Στα 26,10 ευρώ με άνοδο 2,76% έκλεισε η Cenergy, ενώ με κέρδη πάνω από 2% ολοκλήρωσαν και οι ΕΥΔΑΠ (+2,33%), Τιτάν (+2,20%) και Σαράντης (+2,14%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι μετοχές των Jumbo (+1,12%), ΟΤΕ (+0,93%), Metlen(+0,81%), ΔΕΗ (+0,79%), Lamda Development (+0,66%) και Aktor (+0,18%).

Στον αντίποδα βρέθηκε ο τίτλος της HelleniQ Energy με πτώση 2,30% στα 9,77 ευρώ. Coca-Cola HBC (που έκοψε μέρισμα) και Motor Oil ακολούθησαν με απώλειες 1,12% και 1,06% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι τίτλοι των Allwyn (-0,98%), ΔΑΑ (-0,50%), Aegean (-0,18%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,05%).