Οικονομία | Διεθνή Νέα

Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία το α' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία το α' τρίμηνο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η σχετικά θετική εικόνα της οικονομίας δύσκολα θα ενισχύσει τη θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ανάπτυξη κατέγραψε το α' τρίμηνο του 2026 η βρετανική οικονομία, η οποία ωστόσο παραμένει εύθραυστη λόγω του πολέμου στο Ιράν και της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Βρετανίας επιτάχυνε με ρυθμό 0,6% από 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας την ταχύτερη ανάπτυξη σε διάστημα ενός έτους. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ ήταν υψηλότερη από την πρόβλεψη της Bank of England που τοποθετούσε την ανάπτυξη στο 0,5%.

Το ισχυρό ξεκίνημα του 2026 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ώθηση του Φεβρουαρίου (πριν το ξεκίνημα του πολέμου), όταν η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4%. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με 0,3% τον Μάρτιο κυρίως χάρη στον τομέα των υπηρεσιών, την ίδια ώρα που οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρή υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η σχετικά θετική εικόνα της οικονομίας δύσκολα θα ενισχύσει τη θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά τις βαριές απώλειες που υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Ο Στάρμερ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο εσωκομματικής αμφισβήτησης, καθώς περίπου 100 βουλευτές, μεταξύ αυτών και τέσσερις υπουργοί, ζητούν την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» με φόρους από το… παρελθόν

Θα προπληρώσει αν βγει στις αγορές - Η διπλή επιτυχία της ΓΕΚ - Η ΑΜΚ της Trastor

Ο «τελικός» της πρώτης κάλπης για τη ΝΔ - Η παραίτηση με «σαμαρικό άρωμα» - Τα 1.076 νέα λεωφορεία

tags:
Βρετανία
ΑΕΠ
Ανάπτυξη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider