Ανάπτυξη 0,6% για τη βρετανική οικονομία το α' τρίμηνο

Η σχετικά θετική εικόνα της οικονομίας δύσκολα θα ενισχύσει τη θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ανάπτυξη κατέγραψε το α' τρίμηνο του 2026 η βρετανική οικονομία, η οποία ωστόσο παραμένει εύθραυστη λόγω του πολέμου στο Ιράν και της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Βρετανίας επιτάχυνε με ρυθμό 0,6% από 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας την ταχύτερη ανάπτυξη σε διάστημα ενός έτους. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ ήταν υψηλότερη από την πρόβλεψη της Bank of England που τοποθετούσε την ανάπτυξη στο 0,5%.

Το ισχυρό ξεκίνημα του 2026 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ώθηση του Φεβρουαρίου (πριν το ξεκίνημα του πολέμου), όταν η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4%. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με 0,3% τον Μάρτιο κυρίως χάρη στον τομέα των υπηρεσιών, την ίδια ώρα που οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρή υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η σχετικά θετική εικόνα της οικονομίας δύσκολα θα ενισχύσει τη θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά τις βαριές απώλειες που υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Ο Στάρμερ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο εσωκομματικής αμφισβήτησης, καθώς περίπου 100 βουλευτές, μεταξύ αυτών και τέσσερις υπουργοί, ζητούν την αποχώρησή του από την ηγεσία.