Πιέσεις για το πετρέλαιο με βλέμμα σε επιτόκια και Τραμπ - Σι

Απώλειες κατέγραψε το πετρέλαιο την Τετάρτη εν μέσω ανησυχιών για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται στη Σύνοδο Κορυφής υψηλού ρίσκου στο Πεκίνο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Τα futures του αργού Brent απώλεσαν 1,8%, στα 105,97 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate έχασαν 0,8%, στα 101,37 δολάρια.

Η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε την Τετάρτη ότι μπορεί να χρειαστεί αύξηση επιτοκίων εάν οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρήσουν, σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος έχει αρχίσει να επηρεάζει την οικονομία των ΗΠΑ. Το ράλι των τιμών του «μαύρου χρυσού» έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων και οι οικονομολόγοι αναμένουν να δουν δευτερογενείς επιπτώσεις τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού (ΡΡΙ) στις ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 3,5 ετών τον Απρίλιο, ενισχυμένες από την αύξηση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών, το τελευταίο σημάδι επιτάχυνσης του πληθωρισμού εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Τον Απρίλιο, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ (CPI) κλιμακώθηκαν απότομα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, στο 3,8% σε υψηλό τριετίας.

Τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τη ζήτηση. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο την Τετάρτη, εκτιμώντας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσει τον πόλεμο, παρά το ότι οι προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία αποδυναμώθηκαν και η Τεχεράνη ενίσχυσε τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου παρά τις πιέσεις κυρώσεων από την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη και την Παρασκευή. «Είναι πιθανό να υπάρξει κάποια διαρθρωτική στενότητα (στην αγορά πετρελαίου) τουλάχιστον για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους», επεσήμανε ο αναλυτής της Rystad, Τζανίβ Σαχ.

Ταυτόχρονα, ο ΟPEC υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης το 2026, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η προσφορά δεν θα καλύψει τη συνολική ζήτηση φέτος, καθώς ο πόλεμος προκαλεί χάος στην Μέση Ανατολή. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,3 εκατ. βαρέλια, τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 4,1 εκατ. βαρέλια ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων, που περιλαμβάνουν ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκαν κατά 0,2 εκατ. βαρέλια.