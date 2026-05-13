Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε 23 φορές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Ρωσία έπληξε σήμερα τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας 23 φορές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Ρωσία έπληξε σήμερα τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας 23 φορές κατά τη διάρκεια επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές σε αμαξοστοιχίες, βαγόνια, αποθήκες σιδηροδρόμων και γέφυρες, δήλωσε ανώτατος σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τις ζημιές, η κίνηση των συρμών συνεχίστηκε, είπε ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία που συνεχίζεται τέσσερα και πλέον χρόνια, οι σιδηρόδρομοι έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για την Ουκρανία, καθώς αποτελούν τον κύριο δίαυλο εφοδιασμού και οικονομικής στήριξής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

