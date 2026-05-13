Πληθωρισμός: Σε υψηλό 3,5 ετών ο PPI στις ΗΠΑ - Στο 6% τον Απρίλιο

Newsroom
Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022. Άνοδος 1,4% για τον μήνα.

Σε υψηλό 3,5 ετών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI - producer price index) τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, σε ένα ακόμη δυσοίωνο σημάδι πως ο οι πιέσεις των τιμών στις ΗΠΑ επιμένουν καθώς το κόστος των αγαθών εντείνεται. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κλιμακώθηκε 6%, στη μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο PPI παρουσίασε άνοδο 1,4% για τον μήνα, πολύ υψηλότερο από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,5% και την ανοδικά αναθεωρημένη εκτίμηση 0,7% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Τετάρτη που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Με εξαίρεση τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΡΡΙ επιταχύνθηκε 1%, σε σύγκριση με την εκτίμηση για 0,4%. ΕΗ ενέργεια ήταν η αιτία της απροσδόκητα υψηλής αύξησης στις τιμές παραγωγού, όπως συνέβη χτες και στον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) που τσίμπησε 3,8% σε υψηλό τριετίας.

Για τον PPI, περίπου τα 3/4 της αύξησης στις τιμές προήλθαν από την ζήτηση ενέργειας, με ώθηση 16,5% στη βενζίνη, που στα πρατήρια εκτοξεύτηκαν πολύ πάνω από τα 4 δολάρια το γαλόνι, καθώς οι πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έπληξαν το ευρύτερο ενεργειακό σύμπλεγμα.

Πληθωρισμός
Τιμές
Τιμές εισαγωγών
Τιμές παραγωγού (PPI)
ΗΠΑ
