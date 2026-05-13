Έφτασε στο Πεκίνο ο Τραμπ για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Στις συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά μμε και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

