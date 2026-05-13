ΗΠΑ: Ο Βανς διαπιστώνει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Newsroom
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24ωρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως «απαράδεκτη» την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη.

«Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος;», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διευκρίνισε πως «η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει (σ.σ. ο πρόεδρος Τραμπ) να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Τζέι Ντι Βανς
ΗΠΑ
Ιράν
