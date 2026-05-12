Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Σε υψηλό τριετίας, στο 3,8% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Απρίλιο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να ωθεί ανοδικά τις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) σημείωσε αύξηση 0,6% σε μηνιαία βάση. Ο μηνιαίος ρυθμός ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά ο ετήσιος ρυθμός ήταν 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από τη μέση πρόβλεψη του Dow Jones.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας ανήλθε στο 2,8% από 2,6% τον Μάρτιο με αύξηση 0,4%, περισσότερο από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τον αντίκτυπο του πολέμου στην αμερικανική οικονομία, καθώς το ενεργειακό κόστος έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο. Χαρακτηριστικά, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν πάνω από 5% τον Μάρτιο, μετά από άνοδο 21% τον Μάρτιο. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες κατηγορίες, όπως τα είδη διατροφής και τα αεροπορικά εισιτήρια.

