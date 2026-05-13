Προς παραίτηση ο Βρετανός υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη, ανέφεραν σήμερα οι Times.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Στρίτινγκ συναντήθηκε με τον Στάρμερ το πρωί της Τετάρτης πριν την εκφώνηση του Λόγου του Θρόνου από τον βασιλιά Κάρολο, όπου σύμφωνα με πηγές του κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσει με τη διαδικασία αμφισβήτησης του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος.

Επίσης, αναφέρει ότι έχουν γίνει συνομιλίες για την προετοιμασία των εγγράφων υποψηφιότητας για τους βουλευτές ώστε να υποστηρίξουν μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος.

«Ο Γουές είναι ο υπουργός Υγείας, είναι υπερήφανος για τις επιδόσεις του στη μείωση των καταλόγων αναμονής και για μια ανάκαμψη του NHS (εθνικό σύστημα υγείας). Δεν προγραμματίζει να πει τίποτα μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από τον Λόγο του Θρόνου», δήλωσε εκπρόσωπος του Στρίτινγκ.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, τέσσερις υφυπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης παραιτήθηκαν εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προέκυψε από τα απογοητευτικά ποσοστά του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικότερα πρόκειται για τον υφυπουργό Υγείας Ζουμπίρ Άχμεντ, τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, την υφυπουργό για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Τζες Φίλιπς και την υφυπουργό Μιάτα Φανμπουλέχ. Και οι τρεις στις επιστολές τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ηγεσία Στάρμερ.

Ο ίδιος ο Στάρμερ παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται αποδυναμωμένος, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, ενώ ο διχασμός στο Εργατικό Κόμμα βαθαίνει. Την Τρίτη, συνολικά 86 βουλευτές του κόμματος (από 403) ζήτησαν την παραίτησή του, σύμφωνα με το BBC. Παράλληλα, περισσότεροι από 100 συνάδελφοί τους υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ.