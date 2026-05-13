Γαλλία: Μικρότερα από τα αναμενόμενα τα έσοδα από την επιβολή τέλους στα μικροδέματα

Η απόδοση του τέλους των δύο ευρώ στα μικροδέματα, που εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο στη Γαλλία αλλά παρακάμπτεται από τους αποστολείς, εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως, ποσό που απέχει πολύ από τις δημοσιονομικές προβλέψεις, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων, κάνοντας λόγο για μια «μεταβατική κατάσταση».

Για να περιορίσει τη μαζική εισροή εμπορευμάτων από την Κίνα, η Γαλλία θέσπισε την 1η Μαρτίου έναν φόρο ύψους δύο ευρώ για όλα τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Το μέτρο αυτό προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2026 και αναμενόταν να αποφέρει έσοδα 400 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα έτος.

Ωστόσο, οι μεγάλες πλατφόρμες που θα πλήττονταν από το μέτρο, όπως οι Temu, Shein και AliExpress, βρήκαν γρήγορα τη λύση για να το παρακάμψουν: αποστέλλουν τα μικρά πακέτα σε κέντρα διανομής άλλων ευρωπαϊκών χωρών και στη συνέχεια τα μεταφέρουν οδικώς στη Γαλλία.

Με αυτή τη στρατηγική, από τον Μάρτιο και μετά ο όγκος των μικρών δεμάτων που εισέρχεται στη Γαλλία μειώθηκε κατά 90%, είπε ο Φλοριάν Κολάς μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου. «Περάσαμε από περίπου 500.000 δηλώσεις την ημέρα (στο τελωνείο) σε περίπου 50.000 σήμερα», γεγονός που «αντιστοιχεί σε μια απόδοση της τάξης των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κολάς, η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή καθώς τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται σύντομα να αλλάξουν. Τον Ιούλιο πρόκειται να θεσπιστεί ένας ευρωπαϊκός δασμός ύψους 3 ευρώ και τον Νοέμβριο θα τεθούν σε εφαρμογή τέλη διεκπεραίωσης για τα μικροδέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Τότε θα έχουμε έναν πλήρως εναρμονισμένο μηχανισμό μεταξύ των κρατών μελών, δύο χρόνια νωρίτερα από την αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία, χάρη στην αποφασιστικότητα της Γαλλίας», υποστήριξε.

Ο Γενικός Διευθυντής των γαλλικών τελωνείων παραδέχθηκε ότι το ποσό που αναγραφόταν αρχικά στον προϋπολογισμό θα πρέπει «πιθανότατα» να επικαιροποιηθεί, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της αλλαγής. Εξήγησε ότι ο αρχικός υπολογισμός είχε γίνει με την υπόθεση ότι ο φόρος θα εφαρμοζόταν συντονισμένα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ήταν πρόθυμες εκείνη τη στιγμή, αλλά τελικά υπαναχώρησαν.

Η γαλλική κυβέρνηση πιέζει για την εφαρμογή των τελών διαχείρισης πριν από τον Νοέμβριο. Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Επιτροπή και στην Προεδρία του Συμβουλίου, μαζί με ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ