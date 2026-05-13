Walmart: Καταργεί 1.000 θέσεις εργασίας με φόντο τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής ενισχύει τη στρατηγική της στο πλαίσιο απλοποίησης της λειτουργικής της δομής.

Η Walmart προχώρησε στην κατάργηση 1.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της απλοποίησης της λειτουργικής δομής της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης στον κόσμο.

Όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος, υπό τη διεύθυνση του νέου διευθύνοντος συμβούλου John Furner και μιας αναδιαμορφωμένης ηγετικής ομάδας, η εταιρεία επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο σε μια στρατηγική με έμφαση στην τεχνολογία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσελκύσει καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα και να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών και των παραδόσεων.

«Έχουμε προβεί σε αλλαγές με σκοπό να απλοποιήσουμε τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, να καταστήσουμε σαφέστερες τις ευθύνες και να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τους ρόλους με το έργο και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για το μέλλον», δήλωσαν ο επικεφαλής του κλάδου παγκόσμιας τεχνολογίας της Walmart, Suresh Kumar, και ο επικεφαλής του κλάδου επιτάχυνσης της τεχνητής νοημοσύνης, Daniel Danker, σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους υπαλλήλους την Τρίτη.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, η εταιρεία πέρασε το τελευταίο έτος από την ξεχωριστή οργάνωση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, του Sam's Club και των διεθνών αγορών της, στην ενοποιημένη ανάπτυξη μέσω μιας ενιαίας, κοινής πλατφόρμας.

Η Walmart, η οποία τον Φεβρουάριο έγινε η πρώτη εταιρεία λιανικής πώλησης που έφτασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, έχει επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προκειμένου να ανταγωνιστεί καλύτερα τις Amazon.com, Costco και Aldi.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, που πρώτη ανέφερε την εξέλιξη, ζητήθηκε από πολλούς από τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους να μετατεθούν στα γραφεία της Walmart στο Μπέντονβιλ ή στη Βόρεια Καλιφόρνια, όπως αναφέρθηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η Walmart απασχολεί περίπου 2,1 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Ιανουαρίου. Αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη στις ΗΠΑ με περίπου 1,6 εκατομμύρια υπαλλήλους, εκ των οποίων το 92% είναι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα στις 21 Μαΐου.