Wall Street: Πιέζει τον Dow Jones ο πληθωρισμός

Ο Dow Jones υποχωρεί μετά από μία ακόμη καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για τον πληθωρισμό, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας δίνουν ώθηση στον Nasdaq.

Στους ίδιους ανάμεικτους ρυθμούς που ολοκλήρωσαν χθες κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με τον Dow Jones να υποχωρεί μετά από μία ακόμη καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για τον πληθωρισμό, η οποία έστειλε τις αποδόσεις των ομολόγων του δημοσίου σε υψηλό 10 μηνών, την ίδια ώρα που οι επενδυτές περιμένουν νέα από την σημαντική επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα.

Ειδικότερα, σε υψηλό 3,5 ετών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI - producer price index) τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, ενώ σε ετήσια βάση, ο δείκτης κλιμακώθηκε 6%, στη μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο PPI παρουσίασε άνοδο 1,4% για τον μήνα, πολύ υψηλότερο από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,5% και την ανοδικά αναθεωρημένη εκτίμηση 0,7% τον Μάρτιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχωρεί 0,43% στις 49.545 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,09% στις 7.394 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται 0,06% στις 26.105 μονάδες.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς οι ενδείξεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού ώθησαν τους επενδυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για αύξηση των επιτοκίων της Federal Reserve το επόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, το 10ετές αυξήθηκε σχεδόν δύο μονάδες βάσης την Τετάρτη σε περίπου 4,49%, εν μέσω ανόδου των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου.

Οι μετοχές τεχνολογίας συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με εκείνη της Nvidia να διαπραγματεύεται σχεδόν 1% υψηλότερα, ενώ η Micron Technology

κερδίζει σχεδόν 3,5%.

Η άνοδος της Nvidia συνδυάζεται με την κίνηση να ενταχθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στην ομάδα που συνοδεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα για να συναντήσουν τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Η προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις μετοχές τεχνολογίας μετά την πτώση της Τρίτης εν μέσω ελπίδας για μια σημαντική ανακάλυψη στο πλαίσιο των κρίσιμων H200 τσιπ της Nvidia», σημειώνει ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

«Το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο συνοδεύει τον πρόεδρο της χώρας του σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό ταξίδι δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για κανέναν και λόγος για να επιστρέψει κανείς στις μετοχές τσιπ, ωστόσο ο συγκεκριμένος τομέας δεν έχει συμπεριφερθεί ακριβώς με ορθολογικό τρόπο τελευταία» πρόσθεσε.

Στα επιχειρηματικά, η Walmart προχώρησε στην κατάργηση 1.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της απλοποίησης της λειτουργικής δομής της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης στον κόσμο.

Όπως ανέφερε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος, υπό τη διεύθυνση του νέου διευθύνοντος συμβούλου John Furner και μιας αναδιαμορφωμένης ηγετικής ομάδας, η εταιρεία επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο σε μια στρατηγική με έμφαση στην τεχνολογία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσελκύσει. παρουσιάσει με υψηλότερα εισοδήματα και να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών και των παραδόσεων. Η μετοχή του κολοσσού του λιανεμπορίου ενισχύεται περισσότερο από 1%.