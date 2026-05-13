Ετήσια κέρδη 46 δισ. δολαρίων για SoftBank με όχημα την OpenAI

Η άνοδος της OpenAI εκτόξευσε τα κέρδη της SoftBank με ύψος 46 δισ. δολαρίων, παρά τις απώλειες σε Coupang και DiDi Global.

Ετήσια κέρδη 46 δισ. δολαρίων κατέγραψε η SoftBank κυρίως λόγω της τεράστιας αύξησης της αξίας της επένδυσής της στο OpenAI μέσα από το Vision Fund.

Ο ιαπωνικός γίγαντας έχει επενδύσει περισσότερα από 30 δισ. δολάρια στην OpenAI, με τα κέρδη από επενδύσεις στην εταιρεία να ανέρχονται συνολικά σε 45 δισ. δολάρια για το έτος στο α' τρίμηνο.

Για το ίδιο διάστημα, το Vision Fund σημείωσε κέρδη περίπου 20 δισ. δολαρίων, το οποίο οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην OpenAI, καθώς η SoftBank υπέστη ζημίες από άλλες επενδύσεις, όπως η Coupang, DiDi Global και Klarna.

Συνολικά, ο επιχειρηματικός όμιλος από την Ιαπωνία κατέγραψε καθαρά κέρδη 5 τρισ. γεν για το έτος, με τη βοήθεια κυρίως του Vision Fund και του τμήματος τηλεπικοινωνιών.

Η SoftBank επιδιώκει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με επενδύσεις σε διάφορες εταιρείες ΑΙ και τσιπ, με την OpenAI του Σαμ Άλτμαν να αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του συνολικού εγχειρήματος.

Σύμφωνα με το CNBC, η SoftBank έχει δεσμευτεί να επενδύσει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια στην OpenAI, κάτι που θα της εξασφαλίσει μερίδιο περίπου 13% όπως ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο, έχοντας ρίξει ήδη πάνω από τα μισά (30 δισ. δολάρια).

Τον Μάρτιο, η OpenAI ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής τη SoftBank, που έφερε την κεφαλαιοποίησή της στα 852 δισ. δολάρια, ακόμη και όταν η επιχείρηση πίσω από το ChatGPΤ αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από άλλους ισχυρούς παίκτες όπως η Google και η Anthropic.