Ευρωαγορές: Προσεκτική άνοδος περιμένοντας Ιράν και κεντρικές τράπεζες

Με προσεκτικές ανοδικές κινήσεις κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την Δευτέρα, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ, όπου η Τεχεράνη φέρεται να έκανε μία καινούργια πρόταση προς τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη εταιρικά κέρδη αλλά κυρίως τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για την νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,09% στις 611,22 μονάδες με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος. Σημειώνεται πως ο δείκτης κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα πτώση 2,5%, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων νικηφόρων εβδομάδων. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,24% στις 5.880 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο δείκτης DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται -0,34% στις 24.226 μονάδες, στην Βρετανία ο FTSE 100 ανεβαίνει 0,06% στις 10.385 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,32% στις 8..183 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,51% στις 17.776 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται 0,31% στις 47.804 μονάδες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ματαίωσε την αποστολή των αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, το πετρέλαιο σημειώνει ξανά κέρδη, με το Brent να ξεπερνά και πάλι τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% τη Δευτέρα

Η προσοχή της παγκόσμιας αγοράς θα επικεντρωθεί στις κεντρικές τράπεζες αργότερα αυτή την εβδομάδα, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) να πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις καθώς ο πόλεμος ανατρέπει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Η απόφαση πολιτικής της Fed την Τετάρτη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου πριν ο Κέβιν Γουόρς, όπως κατά γενική ομολογία αναμένεται, αναλάβει τον Μάιο.

Ασία: Νέα ρεκόρ σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Παρά το ναυάγιο των συνομιλιών το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν υψηλότερα τη Δευτέρα, καταγράφοντας μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις νέα ρεκόρ.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 πρόσθεσε 1,38% κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 60.537,36 μονάδων, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 2,15% κλείνοντας την ημέρα συναλλαγών στις 6.615,03 μονάδες, καταγράφοντας επίσης νέο ρεκόρ.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 0,15% την τελευταία ώρα συναλλαγών, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με οριακή άνοδο στις 4.770,95 μονάδες, στον απόηχο της είδησης πως τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας τον Μάρτιο έτρεξαν με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου εξαμήνου, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε επιπλοκές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και εκτόξευσε το κόστος των πρώτων υλών. Σύμφωνα με το CNBC, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν 15,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος τον Μάρτιο, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025, με ώθηση από το +15,2% τους πρώτους δύο μήνες του 2026.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,23% στις 8.766,4.