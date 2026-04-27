Έκκληση προς τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή κρίση απευθύνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις όπως οι μειώσεις ΦΠΑ για φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, τα κίνητρα για αυτοκατανάλωση και οι ενεργειακές κοινότητες.

Η παρέμβαση του Συνδέσμου βασίζεται στο πακέτο που παρουσίασε η Κομισιόν στις 22 Απριλίου, ως απάντηση στην κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στον Κόλπο και συνδυάζει άμεσα μέτρα στήριξης με παρεμβάσεις πιο μόνιμου χαρακτήρα.

Στο σημείωμά του, ο ΣΕΦ επικαλείται τη βασική διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία πενταετία η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα θέτει σε κίνδυνο την οικονομία, επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Έμφαση σε αυτοκατανάλωση και καθαρές τεχνολογίες

Ο Σύνδεσμος εστιάζει κυρίως στα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στην πράξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μειώσεις ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστημάτων αποθήκευσης μικρής κλίμακας, αντλιών θερμότητας και ηλιοθερμικών συστημάτων.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της ενίσχυσης της αυτοκατανάλωσης, καθώς και των κινήτρων για συμμετοχή των καταναλωτών σε ενεργειακές κοινότητες, ακόμη και μέσω παροχής εγγυήσεων για τη χρηματοδότησή τους. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα φορολογικά κίνητρα που στηρίζουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα.

Όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, τα μέτρα της Επιτροπής δεν περιορίζονται σε έκτακτες ενισχύσεις προς τους πιο ευάλωτους, αλλά περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συνολική αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου.

Ο ΣΕΦ παραπέμπει επίσης στη βασική κατεύθυνση που θέτει η Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία η παρούσα κρίση αναδεικνύει την ανάγκη για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας και ανάπτυξη της αποθήκευσης, με στόχο ένα ενεργειακό σύστημα «καθαρό, αξιόπιστο, εγχώριο, ασφαλές, ανθεκτικό και οικονομικά προσιτό».

Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει με σαφή προτροπή για άμεση κινητοποίηση, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις απαιτούν δράση χωρίς καθυστερήσεις, ώστε οι προτάσεις της Κομισιόν να μετατραπούν σε συγκεκριμένα μέτρα στην αγορά.