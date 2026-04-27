Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επανέρχεται για το myDATA - Χωρίς λύσεις, η εφαρμογή οδηγεί σε αδιέξοδο

Newsroom
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επανέρχεται με σχετική επιστολή του προς τον Υπουργό Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ στο ζήτημα της εφαρμογής των νέων ψηφιακών φορολογικών υποχρεώσεων (Β’ Φάση myDATA), καθώς η έναρξη εφαρμογής πλησιάζει χωρίς να έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις προς τις επιχειρήσεις.

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ταυτόχρονη συσσώρευση ψηφιακών υποχρεώσεων, που δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αυξημένο διοικητικό και οικονομικό βάρος, δυσανάλογο των δυνατοτήτων της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον:

  • χωρίς σαφείς οδηγίες
  • χωρίς επαρκή χρόνο προσαρμογής
  • χωρίς εξασφαλισμένη τεχνική ετοιμότητα των συστημάτων

Ιδιαίτερα:

Επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο παραλαβών οδηγούνται σε αύξηση λειτουργικού κόστους. Πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη συμβατότητα λογισμικών και συστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά άμεσα:

  • σαφείς και ενιαίες οδηγίες
  • εύλογη παράταση εφαρμογής μεταβατική περίοδο χωρίς κυρώσεις
  • σταδιακή και πιλοτική εφαρμογή

και δηλώνει ότι ο εμπορικός κόσμος θα συνεχίσει να επανέρχεται, μέχρι να διασφαλιστεί ένα εφαρμόσιμο και λειτουργικό πλαίσιο.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να εξελίσσεται σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς κανόνες και χωρίς προετοιμασία. Οι επιχειρήσεις δεν αρνούνται την αλλαγή, ζητούν όμως χρόνο, σαφείς οδηγίες και ένα πλαίσιο που να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Χωρίς αυτά, η εφαρμογή δεν θα οδηγήσει σε συμμόρφωση, αλλά σε αδιέξοδο.»

