Mermeren: Διανέμει μεικτό μέρισμα 1,60 ευρώ ανά μετοχή

Πρόταση για διανομή μεικτού μερίσματος 1,60 ευρώ ανά μετοχή θα κάνει η διοίκηση της MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, μέρος των κερδών του 2025 ποσού 461.186.827,00 MKD θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές. Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 1,60 € (1 € = 61,50 MKD) και θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 09/06/2026 ενώ η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 10/06/2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 11/06/2026. Τέλος, ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 12/06/2026 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία