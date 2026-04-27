Νέα πτώση πωλήσεων για την Toyota τον Μάρτιο

Πτώση για δεύτερο διαδοχικό μήνα σημείωσαν οι πωλήσεις οχημάτων της Toyota διεθνώς, με βαρίδι τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενώ η ζήτηση για το δημοφιλές SUV RAV4 υποχώρησε ενόψει της ανανέωσης του μοντέλου.
Οι πωλήσεις της Toyota σε παγκόσμια κλίμακα μειώθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους σε 897.871 οχήματα, με τις παραδόσεις στο εξωτερικό να μετρούν πτώση 7,2% ενώ κάμψη 7,8% παρουσίασε η εικόνα στην Ιαπωνία.
Μάλιστα, οι πωλήσεις στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά σχεδόν 33% τον Μάρτιο, με πτώση 8,5% στις ΗΠΑ και -8% στην Κίνα. Στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι μια σχετικά μικρή αγορά για την Toyota, κατέγραψε πωλήσεις σχεδόν 34.000 οχημάτων τον Μάρτιο.
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία δεν ανέλυσε τους λόγους για την αποδυναμωμένη παρουσία στη Μέση Ανατολή, όμως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν διέκοψε τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.
Η υποκείμενη ζήτηση παρέμεινε σταθερή συνολικά, αλλά οι πωλήσεις δέχτηκαν πλήγμα καθώς η νέα έκδοση του RAV4 δεν φαίνεται πως πείθει τους οδηγούς. Η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, με άνοδο 4,9% στις ΗΠΑ και 7,7% στην Κίνα.
Στον αντίποδα, μειώθηκε κατά 3,3% στην Ιαπωνία ενώ η Toyota ήταν η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.