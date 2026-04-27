Νέα πτώση πωλήσεων για την Toyota τον Μάρτιο

Η Toyota ήταν η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Πτώση για δεύτερο διαδοχικό μήνα σημείωσαν οι πωλήσεις οχημάτων της Toyota διεθνώς, με βαρίδι τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενώ η ζήτηση για το δημοφιλές SUV RAV4 υποχώρησε ενόψει της ανανέωσης του μοντέλου.

Οι πωλήσεις της Toyota σε παγκόσμια κλίμακα μειώθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους σε 897.871 οχήματα, με τις παραδόσεις στο εξωτερικό να μετρούν πτώση 7,2% ενώ κάμψη 7,8% παρουσίασε η εικόνα στην Ιαπωνία.

Μάλιστα, οι πωλήσεις στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά σχεδόν 33% τον Μάρτιο, με πτώση 8,5% στις ΗΠΑ και -8% στην Κίνα. Στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι μια σχετικά μικρή αγορά για την Toyota, κατέγραψε πωλήσεις σχεδόν 34.000 οχημάτων τον Μάρτιο.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία δεν ανέλυσε τους λόγους για την αποδυναμωμένη παρουσία στη Μέση Ανατολή, όμως ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν διέκοψε τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Η υποκείμενη ζήτηση παρέμεινε σταθερή συνολικά, αλλά οι πωλήσεις δέχτηκαν πλήγμα καθώς η νέα έκδοση του RAV4 δεν φαίνεται πως πείθει τους οδηγούς. Η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, με άνοδο 4,9% στις ΗΠΑ και 7,7% στην Κίνα.

Στον αντίποδα, μειώθηκε κατά 3,3% στην Ιαπωνία.