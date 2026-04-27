ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κίνηση σε Αττική και Εγνατία Οδό το πρώτο τρίμηνο

Τα στοιχεία κίνησης του πρώτου τριμήνου για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 275.649. Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 196.067.
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 3,2% και αύξηση 4,9% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 108.268 και 40.556 αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.