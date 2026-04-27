ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κίνηση σε Αττική και Εγνατία Οδό το πρώτο τρίμηνο

Newsroom
Η ημερήσια κυκλοφορία σε Εγνατία, Νέα και Κεντρική Οδό κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Τα στοιχεία κίνησης του πρώτου τριμήνου για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 275.649. Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 196.067.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 3,2% και αύξηση 4,9% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 108.268 και 40.556 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αττική Οδός
Εγνατία Οδός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider