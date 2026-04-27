Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα παράταση αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη

Νέα παράταση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), λόγω της μεγάλης συμμετοχής. Συγκεκριμένα, η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος

Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr εδώ.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos