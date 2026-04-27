Κοινωνικός Τουρισμός: Νέα παράταση αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη

Νέα παράταση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), λόγω της μεγάλης συμμετοχής. Συγκεκριμένα, η προθεσμία παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).
- Διαβάστε ακόμα: Επιδότηση διακοπών έως 300€ για όλους - Δωρεάν 6 νησιά του Αιγαίου σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού
Πάροχοι του προγράμματος
Πάροχοι είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr εδώ.
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού
Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos