Stoxx: Ανεπτυγμένη αγορά το Χρηματιστήριο από τον Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους θα περάσει και επίσημα στο γκρουπ των ανεπτυγμένων αγορών του οίκου Stoxx το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους θα περάσει και επίσημα στο γκρουπ των ανεπτυγμένων αγορών του οίκου Stoxx το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αναλυτικότερα, ο index provider ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναταξινομηθεί από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, με ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναλυτές της Eurobank Equities θεωρούν τεχνικά θετική τη συγκεκριμένη εξέλιξη για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αναμένουν ότι ο αντίκτυπος των ροών θα προέλθει κυρίως από τις τράπεζες, καθώς οι επενδυτές σε αναπτυξιακές αγορές συνήθως κατανέμουν μετοχές μέσω δεικτών αναφοράς σε συγκεκριμένους κλάδους — κυρίως του δείκτη STOXX Banks.

Από την άλλη, η MSCI μετέθεσε το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης για τον Μάιο του 2027, αντί της αναθεώρησης του Αυγούστου 2026.

