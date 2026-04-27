Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το Brent μετά το αδιέξοδο στο Ισλαμαμπάντ

Νέα άνοδο σημειώνει η τιμή του πετρελαίου την ώρα που οι ιρανοαμερικανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο καθώς ο δεύτερος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ έμεινε μόνο στα χαρτιά, με τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν καν στο Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Αλί Νικζάντ, προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ «σε καμία περίπτωση» δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, επικαλούμενος εντολή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ την οποία έδωσε χθες Κυριακή.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα επαναφέρουμε τα Στενά του Ορμούζ στην προηγούμενη κατάστασή του, επειδή αυτή είναι εντολή του Ηγέτη της Επανάστασης», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr Nikzad.

Υπό αυτές τις διόλου αισιόδοξες τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου πήραν ξανά την ανιούσα, με τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent να ενισχύονται 2% στα 107,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI σημειώνει επίσης άνοδο 1,9% στα 96,19 δολάρια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο τα σχέδια να στείλει τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Πολύς χρόνος χαμένος σε ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της «ηγεσίας» τους», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών», δήλωσε ο πρόεδρος. «Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά. Αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε στην Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, αλλά συναντήθηκε μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους πριν αναχωρήσει. Σήμερα βρίσκεται στην Ρωσία όπου θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνοντας νέο σταθμό στον διπλωματικό περίπλου του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις».