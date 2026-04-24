Ευρωαγορές: Ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες 2,5% περιμένοντας τις συνομιλίες

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διέκοψε ένα σερί τεσσάρων νικηφόρων εβδομάδων.

Με πτώση ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν επηρέασε το επενδυτικό κλίμα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν παράλληλα τα εταιρικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε την ημέρα με πτώση 0,58% στις 610,65 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 2,5%, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων νικηφόρων εβδομάδων. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 0,24% στις 5.880 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, απώλειες κατέγραψε ο δείκτης DAX στην Φρανκφούρτη, κλείνοντας στο -0,06% στις 24.140 μονάδες, στην Βρετανία ο FTSE 100 υποχώρησε 0,75% στις 10.379 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 «έχασε» 0,84% στις 8..157 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 1,08% στις 17.692 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε 0,52% στις 47.656 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, ενώ οι μετοχές εξόρυξης σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, με πτώση 1,7%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk σημείωσε άνοδο άνω του 5% την Παρασκευή, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι το φάρμακο της NN διατήρησε τη δυναμική του ακόμη και μετά την είσοδο του στην αγορά του νέου χαπιού αδυνατίσματος του μεγάλου ανταγωνιστή, της εταιρείας Eli Lilly.

Το χάπι της Lilly, Foundayo, κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ το χάπι Wegovy της Novo κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Η Foundayo παρήγαγε περίπου 3.700 συνταγές τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA που επικαλούνται οι αναλυτές. Συγκριτικά, το χάπι Wegovy της Novo συγκέντρωσε πάνω από 18.000 συνταγές τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Επίσης, η μετοχή της SAP ενισχύθηκε 4,7% αφότου ο γερμανικός πολυεθνικός γίγαντας λογισμικού ανακοίνωσε αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά σχεδόν 17% και αύξηση 19% στα έσοδα από το cloud, στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά του.

Στα μάκρο της ημέρας, αύξηση κατέγραψαν τον Μάρτιο οι λιανικές πωλήσεις στην Βρετανία, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τον όγκο των πωλήσεων καυσίμων, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να φουλάρουν τα οχήματά τους λόγω της ανόδου των τιμών της βενζίνης εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.