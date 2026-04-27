Ειδήσεις | Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στο σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο έχουν μεταβεί η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/04) στην Πολεμική Αεροπορία, όταν ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μεταξύ των περιοχών Μαθιάς και Αμαριανού, στον δήμο Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη.

Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, τύπου Αγκούστα Μπελ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, πιθανότατα λόγω τεχνικής βλάβης κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Ειδικότερα, το πλήρωμα – κυβερνήτης και συγκυβερνήτης – είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο έχουν μεταβεί η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιδότηση διακοπών έως 300€ για όλους - Δωρεάν 6 νησιά του Αιγαίου σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού

Τροχάδην για το Ταμείο Ανάκαμψης - Νέο πακέτο αλλά τι πακέτο - Η δασκάλα του Κυριάκου

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: QR code σε κάθε φορτίο - Τι αλλάζει από Πρωτομαγιά

tags:
Στρατός
Ένοπλες δυνάμεις
Κρήτη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider