Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/04) στην Πολεμική Αεροπορία, όταν ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μεταξύ των περιοχών Μαθιάς και Αμαριανού, στον δήμο Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη.

Το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, τύπου Αγκούστα Μπελ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, πιθανότατα λόγω τεχνικής βλάβης κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Ειδικότερα, το πλήρωμα – κυβερνήτης και συγκυβερνήτης – είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο έχουν μεταβεί η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.