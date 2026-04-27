Ο Αραγτσί κατηγορεί τις ΗΠΑ για την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Πακιστάν

Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μετά την άφιξή του στη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντήσει στη διάρκεια της ημέρας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «η ασφάλεια της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα», καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τους αποκλεισμούς τους σε αυτά τα στρατηγικής σημασίας στενά.

«Οι αμερικανικές προσεγγίσεις είχαν αποτέλεσμα ο προηγούμενος κύκλος διαπραγματεύσεων, παρά την πρόοδο, να μην επιτύχει τους στόχους του λόγω υπερβολικών απαιτήσεων», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, το Ιράν έδωσε, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, στις ΗΠΑ νέα πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο, μετέδωσε χθες Κυριακή (σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ