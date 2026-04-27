Ράλι εξαμήνου με +15,8% για τη βιομηχανία της Κίνας τον Μάρτιο

Με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου εξαμήνου έτρεξαν τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας τον Μάρτιο, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε επιπλοκές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και εκτόξευσε το κόστος των πρώτων υλών. Σύμφωνα με το CNBC, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν 15,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος τον Μάρτιο, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025, με ώθηση από το +15,2% τους πρώτους δύο μήνες του 2026.
Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 15,5%, στην ισχυρότερη επίδοσή τους από το 2017, με εξαίρεση το άλμα που προκλήθηκε από την πανδημία το 2021. Ο Γιου Γουεϊνίνγκ, επικεφαλής στατιστικολόγος της NBS, εστίασε στην αύξηση των κερδών στους τομείς του εξοπλισμού και της υψηλής τεχνολογίας, με ράλι 21% και 47,4% το πρώτο τρίμηνο, αντίστοιχα.
Τα κέρδη των κατασκευαστών οπτικών ινών εκτινάχθηκαν 336,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι παραγωγοί οπτοηλεκτρονικών συσκευών κατέγραψαν κέρδη 43%. Η ζήτηση για έξυπνα προϊόντα αύξησε επίσης τα κέρδη σε αναδυόμενους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών drones με +53,8%, και άλλων παραγωγών έξυπνων καταναλωτικών συσκευών, με ώθηση από τη ζήτηση για ΑΙ.
Τα κέρδη για τους παραγωγούς πρώτων υλών ενισχύθηκαν 77,9% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα διυλιστήρια πετρελαίου κατέγραψαν θετικά πρόσημα. Η άνοδος έρχεται μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης το 2025, όταν τα κέρδη των βιομηχανικών εταιρειών σημείωσαν μέτρια αύξηση 0,6% μετά από τρία συνεχόμενα έτη με χαμηλές ταχύτητες.
Η βελτιωμένη κερδοφορία για τους κατασκευαστές υποστηρίχθηκε εν μέρει από τις ισχυρές εξαγωγές, εξήγησε ο Ζιγουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 14,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε δολάρια ΗΠΑ, στον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από τις αρχές του 2022.