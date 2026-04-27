Στροφή 180 μοιρών από Nissan - Τώρα «βλέπει» λειτουργική κερδοφορία

Η ανοδική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω της επίμονης αδυναμίας του ιαπωνικού νομίσματος, με τη μετοχή της εταιρίας να υποχωρεί 0,54%.

Σε θεαματική αναβάθμιση του forecast των κερδών της για το έτος προχώρησε η Nissan, αποφεύγοντας τις πρώτες ετήσιες λειτουργικές ζημίες σε πέντε χρόνια.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία εκτίμησε ότι κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 50 δισ. γεν μέχρι τον Μάρτιο σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για ζημίες 60 δισ. γεν.

Είναι ένα σπάνιο φωτεινό σημείο για την επιχείρηση που αγωνίζεται να αναδιαταχθεί αφού δεν κατάφερε να συμβαδίσει με τη στροφή της βιομηχανίας προς τα ηλεκτρικά οχήματα και τα υβριδικά στην Ιαπωνία, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η ανοδική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω της επίμονης αδυναμίας του ιαπωνικού νομίσματος, με τη μετοχή της εταιρίας να υποχωρεί 0,54%.