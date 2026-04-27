Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Προ των πυλών 70.000 voucher - Δικαιούχοι, κριτήρια και αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα 70.000 voucher για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026 που αφορούν μαθητές ηλικίας από 6 έως 16 ετών, παρέχοντας δημιουργικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ έως τον Μάιο, προκειμένου να ανοίξει και επίσημα η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος εκτείνεται από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν το χρονικό διάστημα που εξυπηρετεί καλύτερα τις οικογενειακές τους ανάγκες.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων

Ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ

Άνεργοι με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας

Παράλληλα, ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να φτάνει έως τις 30.000 ευρώ, με ειδικές προβλέψεις για μακροχρόνια ανέργους και προσαρμογές ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται σε:

Άτομα με αναπηρία

Μονογονεϊκές οικογένειες

Νέους δικαιούχους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση για κατασκηνώσεις από άλλον φορέα.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Διάρκεια φιλοξενίας

Η διαμονή των παιδιών στις κατασκηνώσεις μπορεί να φτάσει έως και 15 ημέρες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατασκηνώσεων που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές, η διάρκεια φιλοξενίας επεκτείνεται, φτάνοντας ακόμη και τις 30 ημέρες.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με τους ενδιαφερόμενους γονείς να καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη της διαδικασίας. Το πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική κοινωνική παροχή, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, ενώ παράλληλα στηρίζει τις οικογένειες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.