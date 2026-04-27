Έκπτωση 75% για το νέο AI model της DeepSeek

Έκπτωση 75% στο νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης V4-Pro που λάνσαρε πρόσφατα προσφέρει η DeepSeek στους προγραμματιστές μέχρι τις 5 Μαΐου.

Η κινεζική εταιρεία μειώνει επίσης τις τιμές για τα input cache hits σε ολόκληρη τη σειρά DeepSeek API στο 1/10 της αρχικής τιμής, όπως ανέφερε το Reuters.

Την Παρασκευή, η DeepSeek κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο μοντέλο V4, το οποίο έχει προσαρμοστεί για την τεχνολογία τσιπ της Huawei.

Το V4 διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την πιο ισχυρή και ακριβότερη Pro και την φθηνότερη έκδοση Flash.

Η έκδοση Pro ξεπερνά άλλα open-source μοντέλα σε benchmarks παγκόσμιας γνώσης, πίσω μόνο από την Google με τον κλειστό κώδικα Gemini-Pro-3.1.

Σύμφωνα με την κινεζική startup, το μοντέλο V4 είναι ιδιαίτερο κατάλληλο για AI agent work, που μπορούν να εκτελέσουν πιο σύνθετες εργασίες από τα chatbots, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

