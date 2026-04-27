Ανοδικό τέμπο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε ανοδικό τέμπο ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας –εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς η αγορά θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή 1 Μαΐου– με το ενδιαφέρον εντός και εκτός συνόρων να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες στην ειδησεογραφία, καθώς το Ιράν κατέθεσε πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όμως στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοιες προσδοκίες έχουν διαψευστεί επανειλημμένα, κι έτσι η αντίδραση των αγορών πιθανότατα αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο συγκρατημένη. Πέρα από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπάρχει και μια ακόμη πτυχή των διαπραγματεύσεων που έχει σημασία, καθώς το Ιράν πιέζει για άρση των οικονομικών κυρώσεων. Ο Γερμανός καγκελάριος έχει ήδη σχολιάσει ότι η χαλάρωση των κυρώσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική συμφωνία, κι έτσι αξίζει να παρακολουθεί κανείς τη σχετική συζήτηση. Το βασικό ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα στήριζαν μια τέτοια πρόταση.

Στο επίκεντρο τις αμέσως επόμενες ημέρες θα βρεθούν και οι κεντρικές τράπεζες στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν οι αγορές δεν αναμένουν αύξηση επιτοκίων ούτε από τη Fed, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Στο ελληνικό ταμπλό, πέραν του πολέμου και των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας, η αγορά παρακολουθεί μεταξύ άλλων και τη ΔΕΗ, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει όλο το επόμενο διάστημα έως την ΑΜΚ. Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η ΔΕΗ παρά το αρχικό αρνητικό άνοιγμα της Παρασκευής, κατάφερε να «μαζέψει» σημαντικά τις απώλειες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται, κάτι που «αποτελεί ένδειξη ότι η ΑΜΚ δεν είναι απλώς εξασφαλισμένη, αλλά πιθανότατα θα υπερκαλυφθεί, ενισχύοντας την προοπτική της εταιρείας».

Κατά τα άλλα, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, το rotation που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες θεωρείται φυσιολογικό και υγιές για το ελληνικό χρηματιστήριο. «Το stock picking και οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων είναι έντονες, ενώ η ρευστότητα παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα» αναφέρει χαρακτηριστικά η Fast Finance, ενώ τεχνικά, όπως σημειώνει, «η αγορά προσπαθεί να διατηρήσει το κρίσιμο επίπεδο των 2.200 μονάδων. Όσο αυτό κρατά, υπάρχουν πιθανότητες για κίνηση προς τις 2.380 μονάδες. Αντίθετα, μια καθοδική διάσπαση και κατοχύρωση χαμηλότερα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο έντονη διόρθωση».

Θετικό νέο, αν και αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, η ανακοίνωση του Stoxx για την αναταξινόμηση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.



Με τους βασικούς δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι να καταγράφουν κέρδη από 0,3% έως 1%, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.240,10 μονάδες με άνοδο 0,90%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 1,02% στις 2.584,37 μονάδες (έως +1,30% νωρίτερα), με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Η Optima ξεχωρίζει με κέρδη 1,82% στα 9,24 ευρώ, η Alpha Bank ακολουθεί με άνοδο 1,20% στα 3,61 ευρώ, ενώ περί του 1,1% ενισχύονται και οι τίτλοι των ΕΤΕ και Eurobank στα 14,32 ευρώ και 3,88 ευρώ αντίστοιχα. Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς ακολουθούν στο +0,98% και +0,97% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 81 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 40 που υποχωρούν και 27 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται σε 109,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,15 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στις προσυμφωνημένες συναλλαγές πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής η ΔΕΗ, με 8 πακέτα για συνολικά 942 χιλ. μετοχές σε τιμές μεταξύ 18,15 και 18,39 ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στον FTSE Large Cap σε θετικό έδαφος ξεχωρίζει το +4,55% της Viohalco, καθώς και τα κέρδη περί του 3,5% των Allwyn και Cenergy. Σε ποσοστό άνω του 2% ενισχύονται οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ και ElvalHalcor, ενώ ακολουθούν με κέρδη άνω του 1% οι μετοχές των Aegean, Lamda Development, ΔΕΗ (με όγκο 2,25 εκατ. τεμαχίων και τζίρο 41 εκατ. ευρώ) και Metlen.

Αμετάβλητη στα 48,80 ευρώ διαπραγματεύεται η Coca-Cola HBC, όπως και οι μετοχές των Σαράντης και Helleniq Energy στα 14,80 ευρώ και 9,62 ευρώ αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινείται η Aktor σε ποσοστό 0,72%.