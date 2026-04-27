Συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027 στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ παρουσία Σχοινά

Στο Λουξεμβούργο θα μεταβεί σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 να αποτελεί το κεντρικό θέμα της συζήτησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μία ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες, θα στηρίζει την παραγωγή τροφίμων και θα ενισχύει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου.

Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στις βασικές επιλογές σχεδιασμού της εισοδηματικής στήριξης, τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι υπουργοί Γεωργίας θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στις αγορές αγροδιατροφικών προϊόντων, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των πιέσεων στις τιμές των εισροών και των επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί.

Τέλος, θα συνομιλήσουν για τον ρόλο της γεωργίας και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider