Γερμανία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023 η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από από τα ερευνητικά ινστιτούτα της Νυρεμβέργης και της GfK.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος μειώθηκε στο -33,3 στην πρόβλεψή του για τον Μάιο, από -28,1 τον Απρίλιο, το χαμηλότερο επίπεδό που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2023.

«Οι προσδοκίες για το εισόδημα κυριολεκτικά καταρρέουν λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού. Και σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι πιστεύουν επίσης ότι ο χρόνος για σημαντικές αγορές είναι λιγότερο ευνοϊκός» δήλωσε ο Rolf Buerkl, επικεφαλής του Καταναλωτικού Κλίματος της GfK.

Η πτώση έρχεται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλότερα επίπεδα, μειώνοντας τις προσδοκίες για υψηλότερα εισοδήματα και τις ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη φέτος.

Η οικονομία της Γερμανίας μετρά ήδη ένα ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το οποίο ταρακούνησε τις προοπτικές ανάπτυξης.