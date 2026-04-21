Άνοδος στη Wall Street με ελπίδες για ένα deal ΗΠΑ - Ιράν

Ο Dow Jones κερδίζει 0,61% στις 49.742 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,17% στις 7.121 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,12% στις 24.433 μονάδες

Επιστρέφει στα κέρδη η Wall Streeet την Τρίτη, με τους επενδυτές αναθαρρούν από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναμένει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια «εξαιρετική συμφωνία» ενόψει της εκεχειρίας που πρόκειται να λήξει την Τετάρτη. Ο Dow Jones κερδίζει 0,61% στις 49.742 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,17% στις 7.121 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,12% στις 24.433 μονάδες. Στο ταμπλό η μετοχή της United Health σκαρφαλώνει 9,5% αφού \πέτυχε ισχυρό α' τρίμηνο με παράλληλη αναβάθμιση guidance.

«Θα καταλήξουμε σε μια μεγάλη συμφωνία», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNBC. «Δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουμε καταστρέψει το Ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την Πολεμική τους Αεροπορία, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους» επεσήμανε ενώ παράλληλα διεμήνυσε πως ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος» να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν υπογραφεί συμφωνία εντός της προθεσμίας για την εκεχειρία, την οποία δεν θέλει να παρατείνει.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε πολλές φορές την κατάπαυση πυρός. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπια πτώση ενόψει των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate να διολισθαίνουν 04,6% στα 89 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent αποδυναμώνονται 0,5% στα 86,98 δολάρια το βαρέλι.

Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν ελεγχόμενη πτώση τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη μετά το μπαράζ ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq. Αξίζει να σημειωθεί πως με τις χθεσινές απώλειες, ο τεχνολογικός δείκτης διέκοψε το μεγαλύτερο σερί ανόδου του από το 1992, διάρκειας 13 συνεδριάσεων. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την ευρύτερη εικόνα που έρχεται για τις μετοχές.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αγορά θα μείνει σε bull market. Έχουμε τον στόχο των 7.300 μονάδων μέχρι τον Ιούλιο για τον διευρυμένο δείκτη, που είναι ουσιαστικά η τιμή που δίνουμε για το τέλος του έτους που ισοδυναμεί με upside 3% από τα τρέχοντα επίπεδα», υπογράμμισε ο Όχσουνγκ Κουόν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Wells Fargo. «Νομίζω ότι η οικονομία θα είναι καλά για τους επόμενους τρεις μήνες».