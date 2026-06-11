Ο Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στη Γαλλία

Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει την ερχόμενη Τρίτη στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει την ερχόμενη Τρίτη το πρωί στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν για να «αποκατασταθεί η συναίνεση» σχετικά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο οικοδεσπότης της συνόδου πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, επειδή πρέπει να αποκαταστήσουμε τη συναίνεση στη G7, σε σχέση με την υποστήριξη της Ουκρανίας στις διάφορες πτυχές του πολέμου», συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για «διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης του με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων και του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ