Ήπιες απώλειες στην Wall Street λίγο πριν την εκπνοή της εκεχειρίας

Τερματίστηκε το μεγαλύτερο ανοδικό σερί του Nasdaq από το 1992.

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα 24ωρο πριν την εκπνοή της ολιγοήμερης εκεχειρίας στην Μέση Ανατολή, ενώ το ράλι των τιμών του πετρελαίου επανέφερε τις πιέσεις στην αγορά μετά τα διαδοχικά ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση 5 μονάδων ή 0,01% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 49.442 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,24% στις 7.109 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να σημειώνει απώλειες 0,26%, κλείνοντας στις 24.404 μονάδες, τερματίζοντας το μεγαλύτερο ανοδικό σερί (13 συνεδριάσεις) από το 1992.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα οι δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης «κάλπασαν» εν μέσω αισιοδοξίας για τερματισμό των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, με τον Dow Jones να κερδίζει 3,2%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κέρδισαν κατά 4,5% και 6,8% αντίστοιχα.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι άνω του 13% σημείωσε η μετοχή της USA Rare Earth, μετά την ανακοίνωση ενός deal 2,8 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της βραζιλιάνικης εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών Serra Verde.

Στις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, πακιστανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να πείσουν το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον εκπνέει τα μεσάνυχτα της Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του ανέφερε ότι «δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση» για να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα», ενώ νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς θα αναχωρήσει αργότερα εντός της ημέρας για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, οι οποίες, όπως είπε, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν τελικά την Τρίτη. «Δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε μια βιαστική κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου στη διάθεσή μας», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ, ο υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, κατά την εξέτασή του από τη Γερουσία εν όψει του οριστικού διορισμού του στο τιμόνι της Fed, ανέφερε πως η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, αλλά θα πρέπει επίσης να παραμείνει επικεντρωμένη στους πρωταρχικούς της στόχους.

Ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του Τζερόμ Πάουελ εξέφρασε επίσης τη σταθερή του δέσμευση για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αναφερόμενος μόλις μία φορά την αγορά εργασίας, όπως σημειώνει το CNBC, ενώ υπογράμμισε πως η Fed θα πρέπει επίσης να παραμείνει επικεντρωμένη στους πρωταρχικούς της στόχους.

«Η Fed πρέπει να παραμείνει στη θέση της. Η ανεξαρτησία της Fed διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν εμπλέκεται σε δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές όπου δεν έχει ούτε εξουσία ούτε εμπειρία», πρόσθεσε. «Με απλά λόγια, η ανεξαρτησία της Fed εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Fed», δήλωσε ο Γουόρς την Δευτέρα.