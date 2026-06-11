Παραιτήθηκε ο ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου.

Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να επιβεβαιώνουν.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, που επικαλείται το reader.gr, ο λόγος είναι μία γενικότερη οργανωσιακή «εξυγίανση», καθώς γενικοί γραμματείς που απασχολούσαν επί έτη την ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους.