Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και επιλεκτικές κινήσεις

Σε ήπια θετικό έδαφος κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μετά τη χθεσινή διόρθωση, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια του ευρώ.

Σε ήπια θετικό έδαφος κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μετά τη χθεσινή διόρθωση, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια του ευρώ.

Η γεωπολιτική ένταση έχει αυξηθεί, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν «πολύ σκληρά» έως ότου υπάρξει πρόοδος προς μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τελευταίες επιθέσεις υπονομεύουν ακόμη περισσότερο τις ελπίδες επαναφοράς της εκεχειρίας του Απριλίου και αυξάνουν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από το «μέτωπο» των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για τον Μάιο ήταν αντίστοιχος των εκτιμήσεων, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα επιτόκια της Fed προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 28 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους και συνολικά κατά 45 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ. Η αγορά αναμένει αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%. Η αγορά προεξοφλεί συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 67 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους και κατά 83 μονάδες βάσης έως τον Απρίλιο του 2027. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο θα βρίσκεται κυρίως στις κατευθύνσεις που θα δώσει η ΕΚΤ για την περίοδο μετά το καλοκαίρι. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις και τυχόν επικαιροποιήσεις των εναλλακτικών σεναρίων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται επιφυλακτικά, με οριακές απώλειες 0,15% στη Φρανκφούρτη και μικρά κέρδη της τάξης του 0,30%-0,40% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.380,57 μονάδες με άνοδο 0,31%. Ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,56% στις 2.661,76 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 2,99% της Optima στα 10,34 ευρώ. Eurobank και ΕΤΕ ενισχύονται 0,79% και 0,52% αντίστοιχα, ενώ μικρή άνοδο σημειώνουν και οι Τρ. Κύπρου (+0,43%) και Τρ. Πειραιώς (+0,11%). Σε αρνητικό έδαφος, η Alpha Bank υποχωρεί στα 3,79 ευρώ με απώλειες 0,16%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,8:1 με 67 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 37 σε αρνητικό και 45 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 27,58 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 7,03 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη εμφανίζουν οι Allwyn (+1,60%), Σαράντης (+1,32%), Helleniq Energy (+1,29%) και Τιτάν (+1,07%). Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,59%), Jumbo (+0,53%), Coca-Cola HBC (+0,38%), ΔΕΗ (+0,27%) και ΟΤΕ (+0,16%).

Στον αντίποδα, με απώλειες μικρότερες του 1% διαπραγματεύονται οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-0,76%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,69%), Cenergy (-0,67%), Metlen (-0,53%), Motor Oil (-0,35%) και Aegean (-0,08%).