Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές εν αναμονή της απόφασης ΕΚΤ

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,08% στις 618,65 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιείται 0,61% στις 6.046,65μονάδες.

Ανοδικές κινήσεις σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς η αγορά αναμένει νέα απόφαση για τα επιτόκια από την ΕΚΤ, με την πρώτη αύξηση να αναμένεται σχεδόν μετά από τρία χρόνια. Την ίδια στιγμή, ανησυχία επικρατεί αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν απάντησε σε μια σειρά νέων αμερικανικών επιθέσεων, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,08% στις 618,65 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιείται 0,61% στις 6.046,65μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,11% στις 24.243μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,55% στις 10.311 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 0,45% στις 8.198 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέρχεται +0,63% στις 50.344 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,60% στις 18.256 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η μετοχή της Hugo Boss καταγράφει ισχυρά κέρδη, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας μόδας από την Frasers.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Hugo Boss ενισχύεται κατά 7% στα 7,45 ευρώ το πρωί της Πέμπτης, καθώς η Frasers -η οποία κατέχει μερίδιο 26% στην Hugo Boss- ανακοίνωσε την Τετάρτη πως προσφέρει 38 ευρώ/μετοχή σε μετρητά για το υπόλοιπο των μετοχών της Hugo Boss, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 1,978 δισ. ευρώ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους αναλυτές να αναμένουν ευρέως πως η ΕΚΤ θα αυξήσει τα βασικά της επιτόκια. Εάν υλοποιηθεί, η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη αύξηση της κεντρικής τράπεζας από το 2023, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέσεις παρά το εξασθένηση της ανάπτυξης. Για τους επενδυτές, η προοπτική μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής ακριβώς τη στιγμή που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται ραγδαία, παρουσιάζει ένα δύσκολο σκηνικό.

Η αναμενόμενη κίνηση έχει επίσης ωθήσει τις αγορές να μειώσουν τα στοιχήματά τους για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αργότερα φέτος, αφαιρώντας μια βασική πηγή στήριξης για τις ευρωπαϊκές μετοχές τους τελευταίους μήνες.

Στο γεωπολιτικό προσκήνιο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ διεμήνυσε πως στο εξής όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι. το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως τους αμερικανικούς ισχυρισμούς.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει το στενό του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας.

Μικτά πρόσημα στα ταμπλό της Ασίας

Οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν μεικτά πρόσημα στα ταμπλό, μετά την ολοκλήρωση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, παρόλο που οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν εχθρική δραστηριότητα από την Τεχεράνη.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,43% στις 7.763 μονάδες, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,06% στις 64.217 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite διολίσθησε 0,16%, ενώ ο Shenzhen Composite υποχώρησε 0,66%.