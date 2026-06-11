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ΝΔ: Στα ψηφοδέλτια Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου στις επόμενες εκλογές

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ΝΔ: Στα ψηφοδέλτια Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου στις επόμενες εκλογές
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Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρα Σδούκου οι νέοι υποψήφιοι για τις ακόλουθες περιφερειακές εκλογές.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
  • Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
  • Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α΄ Αθηνών.

Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε πριν από λίγο από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Κυριάκος Μητσοτάκης
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