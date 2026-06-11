Καναδάς: Νομοσχέδιο για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών - Αυστηρότεροι κανόνες για chatbots

Το σχέδιο νόμου στοχεύει να καταστήσει ασφαλέστερα τα chatbots της ΤΝ, θεσπίζοντας ψηφιακή ρυθμιστική αρχή για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Η καναδική κυβέρνηση κατέθεσε χθες Τετάρτη νομοσχέδιο για την ψηφιακή ασφάλεια, το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών με εξαιρέσεις για τις πλατφόρμες που ικανοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας.

Το σχέδιο νόμου στοχεύει επίσης να καταστήσει ασφαλέστερα τα chatbots της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) θεσπίζοντας ψηφιακή ρυθμιστική αρχή για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι εταιρείες θα τιμωρούνται με ποινές 3% των παγκόσμιων εσόδων τους ή 7,2 εκατομμύρια δολάρια -ανάλογα με ποιο ποσό είναι υψηλότερο- σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται.

«Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα chatbots ΤΝ είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να τραβούν την προσοχή. Δεν υποστηρίζουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και έχουν γίνει πηγή άγχους, απομόνωσης, κατάθλιψης και μιας σειράς άλλων προκλήσεων για την ψυχική υγεία πολλών νεαρών Καναδών», δήλωσε ο Μαρκ Μίλερ, ο υπουργός Ταυτότητας και Πολιτισμού του Καναδά.

Ο Καναδάς είναι μια ακόμη χώρα, μετά την Αυστραλία, την Ινδονησία και τη Βραζιλία, που επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην ευημερία των παιδιών.

«Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι μας συμβαδίζουν, επειδή οι γονείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις μόνοι τους», σχολίασε ο Μαρκ Μίλερ, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο Καναδάς «υστερεί».

«Αυτή η νομοθεσία θα παράσχει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους νεαρούς Καναδούς και θα τους προτρέψει να συνδέονται από κοντά, να συνάπτουν φιλικές σχέσεις, να επικεντρώνονται στο σχολείο και να αποκτούν δεξιότητες της πραγματικής ζωής για την ευημερία τους», πρόσθεσε.

Η κατάθεση του σχεδίου νόμου στο κοινοβούλιο γίνεται εβδομάδες αφότου οικογένειες που επηρεάστηκαν από μια από τις χειρότερες μαζικές επιθέσεις στη χώρα κατέθεσαν αγωγή εναντίον της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία γνώριζε ότι η 18χρονη δράστης της επίθεσης σε σχολείο σχεδίαζε την επίθεση στο ChatGPT αλλά δεν προειδοποίησε την αστυνομία.

Η OpenAI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Tον Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Ένα μήνα μετά την εισαγωγή του νόμου, οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης απενεργοποίησαν συλλογικά τους λογαριασμούς σχεδόν 5 εκατομμυρίων εφήβων.

Καναδοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη διάρκεια ενημέρωσης δήλωσαν ότι μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και 18 μήνες για να συσταθεί η ψηφιακή ρυθμιστική αρχή μόλις ολοκληρωθεί.

Εκπρόσωπος της Google, ιδιοκτήτριας του YouTube, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά για να θεσπίσει υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για όλες τις πλατφόρμες, ώστε οι γονείς να έχουν τον έλεγχο να επιλέγουν καλύτερες, ασφαλέστερες διαδικτυακές εμπειρίες για τα παιδιά τους.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Όπως και οι βουλευτές, θέλουμε ασφαλείς, θετικές διαδικτυακές εμπειρίες για τους νέους και αξιολογούμε τις λεπτομέρειες του Νόμου περί Ψηφιακής Ασφάλειας». Η Meta είναι ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram.

Το X (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ, και το Snapchat, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Γαλλία, η Δανία και η Πολωνία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των κανόνων σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, ενώ η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ