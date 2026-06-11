Συμφωνία Κύπρου - Γαλλίας: Η Άγκυρα κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Η Τουρκία χαρακτήρισε σήμερα «πρόκληση» τη συμφωνία που υπογράφηκε τη Δευτέρα ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος, για την οποία η Άγκυρα ισχυρίσθηκε πως «αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

Η Τουρκία χαρακτήρισε σήμερα «πρόκληση» τη συμφωνία που υπογράφηκε τη Δευτέρα ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος, για την οποία η Άγκυρα ισχυρίσθηκε πως «αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η Άγκυρα ισχυρίζεται πως η εν λόγω συμφωνία έχει στόχο «να τροποποιήσει μονομερώς την εύθραυστη ισορροπία στο νησί και παραγνωρίζει τη βούληση και τα ίσα κυρίαρχα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» και πως «αντιβαίνει στις συμφωνίες του 1960 για την Κύπρο και στο διεθνές δίκαιο», ενώ σημειώνει πως «θα μπορούσε να έχει συνέπειες επικίνδυνες για το νότο του νησιού».

«Ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια» του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, προσθέτει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο κάνει λόγο για «εχθρικές συμπεριφορές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ