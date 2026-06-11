CNN: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παρά τις επιθέσεις - «Η εκεχειρία δεν έχει πια νόημα» λέει η Τεχεράνη

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι.

ΥΠΕΞ Ιράν: Η εκεχειρία «ουσιαστικά δεν έχει νόημα»

Η εκεχειρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από μια νέα νύκτα αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Οι παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις που διέπραξαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ (…) αλλά επίσης καθιστούν ουσιαστικά την εκεχειρία κενή νοήματος», σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωσή του.

Τα πλήγματα των ΗΠΑ είχαν κυρίως στόχο το νότιο Ιράν, αλλά και τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη, όπως η Καράζ, η Ναζαραμπάντ και η Πίσβα, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στο μεταξύ τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι πηγές σημείωσαν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, παρά την ανταλλαγή πυρών.

Οι ιρανικές πηγές σημείωσαν ότι έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, αλλά κάποια θέματα μένουν να συζητηθούν λεπτομερώς, μεταξύ των οποίων ο μηχανισμός για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους παγωμένους ιρανικούς πόρους από την πώληση πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένοι σε ξένες τράπεζες.

«Το Ιράν θέλει να δοθούν στην Τεχεράνη 6 με 12 δισ. δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ η Ουάσινγκτον επιθυμεί την αποδέσμευση πόρων σταδιακά για ανθρωπιστικά αγαθά και απορρίπτει την επιστροφή κεφαλαίων στο Ιράν», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.

Ιράν: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στις αμερικανικές επιθέσεις

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Τεχεράνης μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ιατρικό αξιωματούχο.

«Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά που συνδέονται με τις βάναυσες αμερικανικές επιθέσεις στην επαρχία της Τεχεράνης», δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Τα αμερικανικά πλήγματα στοχοθέτησαν κυρίως το νότιο Ιράν, αλλά επλήγησαν επίσης περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα, κυρίως οι Καράτζ, Ναζαραμπάντ και Πίσβα, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, που είναι ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν.

Παράλληλα ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 20 ιρανικούς πυραύλους, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πλήγματα σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στο βασίλειο.

«Σήμερα την αυγή, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και της πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 20 πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Αζράκ», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος, αναφερόμενος σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Αμάν.

«Η αναχαίτιση προκάλεσε την πτώση αριθμού συντριμμιών, χωρίς να προκληθούν θύματα ή υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ