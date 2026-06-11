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Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

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Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
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Μεταβολή του καιρού προβλέπεται αύριο Παρασκευή, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται αύριο Παρασκευή, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

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